Общество

Горячую линию по вопросам противодействия коррупции организуют псковские судебные приставы 12 декабря

Начальник отделения собственной безопасности УФССП России по Псковской области Алексей Коровин проведет горячую телефонную линию на тему противодействия коррупции 12 декабря с 14:00 до 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Горячая линия предназначена для того, чтобы жители смогли задать вопросы, связанные с выявлением, предупреждением и пресечением коррупционных проявлений или незаконных действий коррупционного характера, включая действия со стороны сотрудников органа принудительного исполнения.

Для связи необходимо позвонить по номеру телефона: 8(8112) 699-075

Имея поддержку и консультацию ведомства, обратившиеся смогут получить информацию о том, как правильно действовать в случаях выявления коррупции или незаконных действий. Каждый поступивший вопрос по горячей линии будет проверен. Руководство управления примет все необходимые меры в ответ на обнаруженные нарушения.