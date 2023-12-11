Общество

Алексей Севастьянов: ТОСы должны нести ответственность за свои проекты

Поддержка правительством Псковской области территориального общественного самоуправления (ТОС) положительно скажется на развитии этого движения. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Такая поддержка ТОСов правительством региона радует. И здесь не надо забывать про ответственность. Мне хотелось бы, чтобы это росло и приумножалось, но не теряло качества. Люди должны понимать, что если в этом году они вместе добились выделения средств на то, чтобы преобразился какой-то участок их поселения, будь то сквер, будь то скамейка, будь то фонари или детская площадка, то это их детская площадка, это их фонари, чтобы их в дальнейшем не разбили», – сказал он.

Алексей Севастьянов напомнил о случае, когда 15-летние подростки разгромили антивандальную площадку.

«Люди должны помнить об ответственности. Я не хочу, чтобы это стало конвейером: сломали площадку, подадим на следующую, получим и снова сделаем. Надо взвешенно подходить к этим вопросам», – заключил гость студии.