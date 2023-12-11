Алексей Севастьянов: ТОСы должны нести ответственность за свои проекты

Поддержка правительством Псковской области территориального общественного самоуправления (ТОС) положительно скажется на развитии этого движения. Такое мнение озвучил депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Алексей Севастьянов напомнил о случае, когда 15-летние подростки разгромили антивандальную площадку.
«Люди должны помнить об ответственности. Я не хочу, чтобы это стало конвейером: сломали площадку, подадим на следующую, получим и снова сделаем. Надо взвешенно подходить к этим вопросам», – заключил гость студии.