Общество

Владимир Кузь: Пусть Конституция всегда остается непоколебимым фундаментом государства

Жителей Псковского и Гдовского районов с Днем Конституции Российской Федерации поздравил депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.

«Конституция Российской Федерации — это основной закон нашей страны, который определяет права и свободы каждого гражданина, принципы управления государством, а также обязанности государства перед народом», - отметил Владимир Кузь в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Депутат пожелал, чтобы Конституция всегда оставалась непоколебимым фундаментом государства, обеспечивая мир и благополучие для всех граждан. «Желаю вам счастья, здоровья и процветания под защитой нашей Конституции!» - заключил Владимир Кузь.