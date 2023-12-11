Владимир Кузь: Пусть Конституция всегда остается непоколебимым фундаментом государства

Жителей Псковского и Гдовского районов с Днем Конституции Российской Федерации поздравил депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь.
Депутат пожелал, чтобы Конституция всегда оставалась непоколебимым фундаментом государства, обеспечивая мир и благополучие для всех граждан. «Желаю вам счастья, здоровья и процветания под защитой нашей Конституции!» - заключил Владимир Кузь.