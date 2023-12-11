Общество

Донорская акция «Красота спасёт мир» прошла в Пскове 12 декабря

Донорскую акцию по сдаче крови под названием «Красота спасёт мир» провели Псковское региональное отделение Российского Красного Креста совместно со станцией переливания крови города Пскова 12 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

Участницы конкурса красоты «Мисс и миссис Псков 2023» приняли участие в акции, демонстрируя свою готовность помогать другим, делая доброе дело. Организаторы акции поощрили участниц памятными подарками.

«Я очень рада, что смогла принять участие в этой акции и помочь тем, кто нуждается в крови. Это было замечательное мероприятие, которое объединило людей ради благородной цели. Я надеюсь, что моё участие в этой акции станет примером для других и побудит их тоже присоединиться к донорским программам. Важно помнить, что наша помощь может спасти чью-то жизнь, и я готова продолжать поддерживать подобные инициативы в будущем», - отметила Миссис Псковская область 2023 Александра Линникова.

Процедура забора крови безопасна для донора – все донорские пункты обеспечены стерильными одноразовыми инструментами, которые утилизируются после использования. Донорская кровь консервируется и хранится в специальных банках крови не менее 3-4 месяцев, где проходит карантин и неоднократно тестируется с целью исключения риска вирусного заражения пациентов, для которых она предназначена.