Общество

«Обратный отсчет»: Андрей Беляев об итогах года для южной столицы региона. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Обратный отсчет», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 12 декабря. Гость студии - глава администрации города Великие Луки Андрей Беляев. Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о том, как уходящий год прошел для южной столицы региона.

Как город справился с основными вызовами-2023? Как городские власти относятся к частной инициативе установить памятник Сталину? Успевают ли коммунальные службы разгребать последствия снегопадов? В каком состоянии находятся коммунальные сети Великих Лук? На какой стадии находится решение вопроса строительства второго автодорожного путепровода через железную дорогу между проспектом Гагарина и улицей Малышева? Как бизнес реагирует на внедрение дизайн-кода в Великих Луках?

Напомним, «Обратный отсчет» - традиционный ежегодный проект, в котором известные политики, общественные деятели и другие лидеры общественного мнения подводят итоги уходящего года.