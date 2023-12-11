Общество

Женщина отправится в колонию на шесть лет за убийство сожителя в Острове

В Острове женщину признана виновной в убийстве сожителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

Вечером 9 мая женщина находилась по месту жительства, где в ходе ссоры с сожителем схватила нож и много раз ударила в туловище и конечности. В результате массивной кровопотери мужчина скончался на месте происшествия.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области доказательства признали судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летней местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Приговором суда виновной назначили наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.