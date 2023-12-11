Общество

Делегации УВКБ ООН в России и аппарата омбудсмена работают в Псковской области по вопросам переселенцев

В Псковскую область с рабочим визитом прибыла делегация представительства управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций (ООН) по делам беженцев в России и сотрудников аппарата уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Федеральные специалисты проведут в регионе мониторинг соблюдения прав граждан, прибывших на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, а также Украины и проживающих в пунктах временного размещения, расположенных на территории Псковской области. Планируются выездные мероприятия и личные приемы граждан.

Основные аспекты деятельности исполнительных органов региона в области социального обслуживания и сопровождения по вопросам труда и занятости переселенцев участники делегации обсудили на совещании в правительстве региона под руководством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

К обсуждению вопросов поддержки переселенцев присоединились председатели профильных комитетов региона, представители Псковского областного Собрания депутатов, омбудсмены Псковской области, а также руководители региональных управлений федеральных ведомств.

Особое внимание участники совещания уделили теме интеграции детей, переселившихся в Псковскую область из новых регионов РФ. «Большинство вопросов, связанных с благополучием переселенцев, решаются в индивидуальном порядке и находятся на контроле у губернатора Михаила Ведерникова», — отметила Вера Емельянова.

По словам представителей делегации, визит в Псковскую область позволит не только усилить работу в части систематизации мероприятий по оказанию помощи переселенцам в РФ в целом, но и собрать информацию для организаций-партнеров, осуществляющих всестороннюю поддержку граждан этой категории.