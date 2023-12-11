Региональное отделение «Единой России» поздравляет Наталью Юрченко с днем рождения

Региональный координатор партийного проекта «Женское движение "Единой России"», руководитель ГТРК «Псков», депутат Псковской городской думы Наталья Юрченко 13 декабря отмечает юбилей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделение партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

«Вы – настоящий профессионал своего дела, прекрасный руководитель, очень энергичный человек, удивительная женщина. Примите самые искренние поздравления с вашим днем рождения. Желаем вам стабильности во всех ваших делах, легкости в достижении важных задач, несокрушимого здоровья, радости и счастья. Пусть жизнь ваша будет яркой, насыщенной и очень интересной, а судьба вас обязательно любит и преподносит чудесные сюрпризы! С днем рождения!» - говорится в поздравлении.