Общество

На содержание Корытовского лесопарка в 2024 году готовы потратить почти 2 млн рублей

Подрядчика, который будет заниматься содержанием Корытовского лесопарка в 2024 году, ищут в Пскове. Соответствующая информация размещена на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок.

Заказчиком работ выступает муниципальное казенное учреждение города Пскова «Специализированный заказчик». За выполнение комплекса работ по содержанию Корытовского лесопарка в районе дома №56 на улице Яна Райниса готовы заплатить 1 842 467 рублей 42 копейки.

Все работы подрядчик должен будет выполнить до 30 ноября 2024 года. Финансирование по контракту будет вестись из бюджета города Пскова за счет средств городского бюджета на 2024 год в рамках муниципальной программы «Повышение уровня благоустройства и улучшение санитарного состояния» (подпрограмма «Благоустройство города для комфортного и безопасного проживания граждан», основное мероприятие: «Содержание общедоступных рекреационных пространств города»).

Перечень работ включает очистку части территории от различных предметов и мусора, сезонную очистку от мусора и листвы, скашивание и очистку газонов, очистку оборудования детских площадок от загрязнений и снега, очистку тротуаров, дорожек, карманов под скамейками и площадок с капитальным покрытием от грязи и снега, распределение противогололедных материалов, очистку скамеек и лежаков, вывоз мусора из урн, обслуживание и покраску мостика, уборку упавших деревьев, ремонт и покраску малых архитектурных форм и другие текущие работы.

Подрядчика определят 20 декабря.