Партнерские роды временно приостановили в Псковском перинатальном центре из-за коронавируса

Программу «Партнерские роды» временно приостановили в Псковском перинатальном центре из-за подъема заболеваемости коронавирусом в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.
«В связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации, подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения рисков инфицирования COVID-19, мы принимаем необходимые меры по защите здоровья мамочек и их малышей. За последнюю неделю заболеваемость значительно увеличилась. Мы вынуждены временно приостановить программу "Партнерские роды". Это непростое решение, но наш приоритет - здоровье каждого родителя и новорожденного ребенка», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении, временно прекратили в Псковском перинатальном центре.