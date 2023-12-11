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Общество

Партнерские роды временно приостановили в Псковском перинатальном центре из-за коронавируса

13.12.2023 11:38|ПсковКомментариев: 0

Программу «Партнерские роды» временно приостановили в Псковском перинатальном центре из-за подъема заболеваемости коронавирусом в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в медучреждении.

«В ﻿связи ﻿с резким ﻿ухудшением эпидемиологической ситуации, подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения рисков инфицирования COVID-19, мы ﻿принимаем необходимые ﻿меры ﻿по защите здоровья ﻿мамочек и ﻿их малышей. За последнюю неделю заболеваемость значительно увеличилась. Мы вынуждены временно приостановить программу "Партнерские роды". Это непростое решение, но наш приоритет - здоровье каждого родителя и новорожденного ребенка», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посещение пациентов, находящихся на стационарном лечении, временно прекратили в Псковском перинатальном центре.

Теги: #перинатальный центр #роды #беременные
Источник: Псковская Лента Новостей
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