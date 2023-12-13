Общество

Скончался гендиректор Российской национальной библиотеки Владимир Гронский

Генеральный директор Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимир Гронский скончался на 71-м году жизни, сообщили в пресс-службе библиотеки.

«Сегодня, 13 декабря, после тяжелой болезни на 71-м году жизни скончался Владимир Геннадьевич Гронский – генеральный директор Российской национальной библиотеки», - говорится в сообщении.

Гронский возглавлял РНБ с 2021 года.

«Владимир Геннадьевич успел сделать многое, стал инициатором и идеологом крупнейших программ и проектов, связанных с РНБ. Он был человеком огромной культуры, интеллигентности и душевного тепла, обаятельным, искренним, мудрым – таким он запомнится коллегам и всем петербуржцам», – отметили в библиотеке.

27 мая 2020 года исполнилось 225 лет со дня основания Российской национальной библиотеки – старейшей публичной и первой национальной библиотеки России, учрежденной в 1795 году по указу императрицы Екатерины Великой. В фондах библиотеки в настоящее время хранится более 38,6 миллиона экземпляров произведений печати и иных информационных ресурсов, в том числе и на электронных носителях, доступных широкому кругу пользователей, пишет РИА Новости.

Ежегодно РНБ посещают около 850 тысяч читателей, которым выдается до 5 миллионов изданий, к ее электронным ресурсам обращаются за год свыше 10 миллионов удаленных пользователей.