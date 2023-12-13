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Общество

О наборе кандидатов на службу объявил отдел МВД России по Псковскому району

14.12.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Отдел МВД России по Псковскому району объявил о наборе кандидатов на службу. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, на службу приглашаются юноши и девушки в возрасте от 18 до 40 лет с любым образованием, начиная от общего среднего (11 классов).

Должности предлагаются в зависимости от возраста, образования и состояния здоровья.

Со своей стороны работодатель предоставляет: форменную одежду, служебный транспорт; полный социальный пакет; оплачиваемый ежегодный отпуск от 40 суток (плюс дни к месту проведения отпуска); бесплатное обучение в вузах системы МВД России; оплачиваемые учебные отпуска в гражданских учебных заведениях в размере 100% от денежного довольствия; бесплатное предоставление сотрудникам и членам их семей медицинских услуг в ведомственных медицинских учреждениях (своя поликлиника и госпиталь); оплачиваемый больничный в размере 100% от денежного довольствия; бесплатное страхование жизни и здоровья (денежные выплаты в зависимости от полученной травмы, включая травмы, полученные в свободное от службы время); предоставление путевок в санатории; возможность в льготном порядке (вне очереди) устроить ребенка в дошкольное учреждение; предоставление денежной суммы на приобретение жилья после 10 лет выслуги; возможность получения льготного ипотечного кредитования; стабильная и своевременная заработная плата; право выхода на пенсию после 20 лет службы.

Заработная плата по должностям на первом году службы составляет:

  • Полицейский отделения патрульно-постовой службы - от 28 000 рублей;
  • Участковый уполномоченный полиции – от 40 000 рублей;
  • Полицейский (водитель) дежурной части – от 28 000 рублей;
  • Ведущий юрисконсульт – от 18 000 рублей.

Справки по телефону: 676 908 (группа по работе с личным составом ОМВД России по Псковскому району: деревня Уграда, 19).

Теги: #вакансия #псковский район #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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