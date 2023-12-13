Общество

О строительстве морга в Пскове рассказали на заседании социального комитета Собрания

Проект закона Псковской области «Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов на заседании 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Доходы региона в 2024 году определены в размере 57 млрд 273,4 млн рублей, расходы превысят 60 млрд 267 ,5 млн рублей. Госдолг региона – 23 млрд 475,2 млн рублей.

Вице-губернатор Псковской области – председатель финансового комитета Татьяна Баринова рассказала, что в связи с поправками увеличение происходит по доходам на 4 млрд 799,1 млн рублей. Безвозмездные поступления федерального бюджета увеличатся на 4 млрд 156,4 млн.

«В предыдущем проекте на увеличение фонда оплаты труда было запланировано 1,5 млрд, ко второму чтению сумма составит 1 млрд 687,5 млн рублей. Это категории работников из бюджетной сферы, попадающие под действия указов президента, по прогнозам, средняя зарплата 38 467 рублей. Также эти средства направят на оплату труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТа», – сказала Татьяна Баринова.

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих попросил представителей комитетов правительства Псковской области рассказать об изменениях в их сфере. Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов отметил, что увеличены средства в области здравоохранения. «Дополнительно получили подтверждение по строительству морга на территории Псковской областной больницы», – сказал он. Планируется, что на строительство морга направят 32 млн рублей.

Председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева сказала, что с учетом поправок сумма для реализации направлений комитета увеличится на 122 млн рублей. Также за счет областного бюджета предусмотрены средства на индексацию социальных выплат.

Социальный комитет рекомендовал Собранию одобрить проект закона о региональном бюджете – 2024.