Общество

Вводящий штрафы за склонение к искусственному прерыванию беременности проект закона рассмотрели в Собрания

Поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области» рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов на заседании 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Такие поправки вводят в связи с разработанным проектом закона «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности в Псковской области».

Предполагается наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Протоколы будут составлять должностные лица исполнительных органов Псковской области в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, физической культуры и спорта, культуры, содействия занятости населения. Рассматривать дела будут мировые судьи.

«Коллеги на предыдущем комитете рассматривали историю в целом, мы рассматриваем в разделе административного правонарушения. В скольких субъектах России принят аналогичный законопроект?» - спросил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению регионального парламента Алексей Севастьянов.

«Республика Мордовия, Тверь, Калининград. Сейчас рассматривается в Псковской области», - уточнила председатель комитета по социальной защите Псковской области Ольга Евстигнеева.

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Комитет рекомендовал Собранию поддержать законопроект.