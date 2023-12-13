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Общество

Законопроект о запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности вызвал широкое обсуждение в областном Собрании

14.12.2023 14:01|ПсковКомментариев: 0

Проект закон «О запрещении склонения к искусственному прерыванию беременности в Псковской области» рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов на заседании 14 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Разработка законопроекта обусловлена важностью вопросов повышения рождаемости, укрепления института семьи, снижения количества абортов. Документ декларирует, что в Псковской области обеспечивается защита беременной женщины от склонения к искусственному прерыванию беременности. Склонение к искусственному прерыванию беременности признается в Псковской области угрозой для семьи, отцовства, материнства и детства», – выступила председатель комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева.

По ее словам, под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана.

В связи с этим вносятся поправки и в закон «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». Предполагается наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Протоколы будут составлять должностные лица исполнительных органов Псковской области в сферах здравоохранения, социальной защиты населения, образования, физической культуры и спорта, культуры, содействия занятости населения. Рассматривать дела будут мировые судьи.

«За предыдущий год или два были ли обращения беременных на эту тему?» – спросил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по труду и социальной политике Игорь Дитрих.

Ольга Евтигнеева ответила, что в комитет по социальной защите таких обращение не поступало.

«Задача архиважная. Как вы будете без здравоохранения вопрос решать? Полномочия передадут или как данные получить?» – спросил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

Ольга Евстигнеева уточнила, что будут привлечены к данной работе не только специалисты соцзащиты, но и здравоохранения, труда, спорта.

«У нас и на данный момент существует медицинский психолог, к которому направляются все женщины, намеренные сделать аборт. Количество отказов от аборта после психолога увеличиваются. Мне кажется, что в первую очередь медицинский психолог будет выявлять в той или иной степени было ли влияние на принятие решения со стороны третьих лиц», – сказал Игорь Дитрих.

Заместитель председателя комитета по здравоохранению Псковской области Денис Иванов уточнил, что облздрав не являлся разработчиком законопроекта, но вопрос охраны здоровья метра и детства является важным.

«Из трех женщин, кто поставлен на учет, две доходят до успешного родоразрешения, одна искусственно прерывает. За предыдущий отчетный период около 91% абортов проводилось в нашей системе здравоохранения, но порядка 9% - неучтенные аборты вне нашей системы. Стоит отметить, что с 2013 года активно работает психолог. Комитет склонен поддержать данный законопроект, направленный на повышение рождаемости и сохранения репродуктивного здоровья женщины», – сказал Денис Иванов.

Заместитель главного врача Псковского перинатального центра Ольга Сачкова рассказала, что работа по снижению абортов их учреждением проводится давно.

«В последние два года работает медицинский психолог. Женщины проходят абортное консультирование, есть два дня тишины. За последние пять лет до наблюдения у психолога принимали решение сохранить ребенка 5%, в 2021 их уже стало 12%, 2022 - 11%, за 11 месяцев 2023 года - 15% женщин отказались от аборта», – привела она статистику.

Ольга Сачкова также уточнила, что психолог сможет собирать информацию о тех, кто может склонять к прерыванию беременности. Однако, насколько правомерна будет передача этой информации, ответить пока не готова.

«Еще закон не приняли, а оппоненты столько чуши написали в Сети. Считаю, что один комитет по социальной защите не справится с этой задачей. Хотел бы видеть, как стороны будут помогать и решать эти вопросы», – выступил Армен Мнацаканян и предложил наладить совместную работу комитетов по данному законопроекту.

«Пока таких инцидентов не было. Мера превентивная. Надеемся, что и в последующем не будет таких обращений», – заключил Игорь Дитрих.

Комитет рекомендовал областному Собранию принять законопроекты в двух чтениях.

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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