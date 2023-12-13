Общество

Алексей Севастьянов предложил продолжать работу по наградам Псковской области

Учреждение новых наград Псковской области - ордена «За заслуги перед Псковской областью», почетного знака «Курган Дружбы» и звания «Заслуженный юрист Псковской области» - рассмотрел комитет по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов. Об этом с заседания комитета 14 декабря передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Орденом «За заслуги перед Псковской областью» будут награждать за выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Псковской области, укреплении законности, защите прав и свобод граждан, благотворительной деятельности и других общественно значимых сферах, способствующих повышению авторитета Псковской области в Российской Федерации и за рубежом.

Награждать почетным знаком «Курган Дружбы» будут за значительные заслуги в сохранении памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, воспитании молодежи Псковской области в духе патриотизма, уважения к истории и традиционным российским духовно-нравственным ценностям, а также плодотворную деятельность на территории Псковской области по укреплению дружбы и сотрудничества между народами, сближению и взаимообогащению культур наций и народностей.

Звания «Заслуженный юрист Псковской области» будет присваиваться гражданам Российской Федерации, имеющим высшее юридическое образование, осуществляющим (осуществлявшим) профессиональную деятельность на территории Псковской области, за личные заслуги в защите прав, свобод и законных интересов граждан, укреплении законности и правопорядка, правотворческой деятельности, подготовке квалифицированных юридических кадров, повышении правовой культуры населения Псковской области, а также за достижение иных значимых результатов профессиональной деятельности.

«Давайте раз в полгода возвращаться к закону. Каждая профессия заслуживает уважения, если человек отдает душу. Тогда будет проще учитывать пособия и в бюджете региона. Давайте пройдем по всем отраслям», - предложил председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Алексей Севастьянов.

Начальник управления государственной службы и кадров правительства Псковской области Александр Кабанов уточнил, что сами награды планируется изготовить во второй половине 2024 года.

Комитет рекомендовал Собранию поддержать учреждение новых наград.