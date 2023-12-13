Общество

Предновогодний Псков: где могут пофотографироваться горожане уже сейчас

Псков активно готовится встречать главную ночь года – на улицах начали устанавливать и зажигать праздничные огни. Золото и серебро, цветные огоньки и лесные звери уже появляются на улицах областного центра. В этом году в праздничном преображении города активное участие принимают и владельцы кофеен, магазинов и различных лавок.

Однако мороз пошел на спад, возможно, снег скоро растает, поэтому предлагаем поспешить и успеть сделать красивые зимние фотографии. Где можно создать атмосферные снимки уже сегодня, рассказываем и показываем.

Главная ёлка заняла своё почетное место на Октябрьской площади. В этом году её украшения немного поменялись - появились огромные ледяные капли, гирлянды стали однотонными, поэтому явно стоит сделать классическое фото, стоя напротив памятника княгине Ольге.

Часть классических новогодних декораций появилась в Детском парке. Здесь и полюбившие псковичам зверята, и коридор из серебряных огней, и миниатюры башен Псковского кремля.

Центр города, как всегда, – одна из самых ярких локаций.

Новые ярморочные ряды на улице Пушкина также «обрастают»» елочными гирляндами и венками.

У сказочных домиков можно сделать красивое фото в лучших традициях европейских рождественских рынков.

Совсем скоро здесь появится красивый световой потолок, его установка уже началась.

Если вам хочется сделать фото у подножия большой ёлки, то рекомендуем прогуляться до кинотеатра «Смена». Там вас ждет не только хвойная красавица, но и сам Дедушка Мороз.

Фигура главного новогоднего волшебника выполнена в традиции советских игрушек, высотой с человеческий рост.

Восхитительные фотозоны в этом году появились у некоторых объектов общепита. Но однозначным фаворитом среди псковичей, судя по количеству фотографий в социальных сетях, стал красный новогодний «Москвич».

До территории кафе «Крем-Брюле» успели дойти многие, если вы – нет, то рекомендуем поспешить. Во-первых, декорация куда эффектнее выглядит на заснеженной улице, а во-вторых, уже успела подвергнуться нападению вандалов.

Не менее красиво оформлена входная группа кафе «Eaters» на Октябрьском проспекте. Огромный красный бант с новогоднего подарка украшает дверь, а вокруг расположились звезды, полные шаров, и целая стена еловых веток в гирляндах.

В центре города множество витрин магазинов выглядят, словно ожившие страницы новогодних сказок. Чего тут только нет: огоньки, еловые ветки, множественные Деды Морозы.

Некоторые стараются выделиться из этого многообразия и, например, вместо классических хвойных веток используют голые прутья с шарами. Это, вероятно, более бюджетный вариант декора, но выглядит не менее впечатляюще.

Несмотря на то, что развесистые сверкающие ивы в Финском парке стали не новогодним, а круглогодичным украшением, они все также пользуются популярностью и зимой. Вероятно, псковичам кажется, что множество огней выглядит куда эффектнее на фоне белоснежных пейзажей.

Наверное, сейчас не так просто найти новогоднее настроение, а впереди еще масса праздничных хлопот, но не отказывайте себе в удовольствии прогуляться по сверкающему городу и сделать несколько фотографий на память.

Ксения Журавкова