Общество

Госдума разрешила бригадам скорой помощи осуществлять вмешательство без согласия пациента

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, позволяющий работникам выездной бригады скорой помощи осуществлять медицинское вмешательство без дачи пациентом информированного добровольного согласия (ИДС) на такое вмешательство в случаях, когда присутствует угроза для его жизни.

Документ внесла группа депутатов и сенаторов в октябре 2019 года, принят в первом чтении в сентябре 2020 года, пишет ТАСС. Документом вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» изменения, согласно которым оказание скорой помощи вне медицинской организации в случаях, когда медицинское вмешательство необходимо для устранения угрозы для жизни человека, осуществляется без дачи пациентом ИДС на такое вмешательство. Согласно действующему законодательству, решение о медицинском вмешательстве без согласия гражданина в связи с его неспособностью выразить свою волю принимается консилиумом врачей. Однако, как отмечают разработчики, в условиях оказания скорой медицинской помощи вне медицинской организации собрать консилиум невозможно.

Таким образом, закон дает право медработникам в случаях, когда присутствует угроза для жизни человека, сразу осуществлять медицинское вмешательство без дачи пациентом согласия на это.

Авторы убеждены, что инициатива «ускорит получение гражданами своевременной и качественной медицинской помощи и позволит обеспечить правовую защищенность медицинского работника выездной бригады скорой медицинской помощи».