Общество

В Пскове проходит IX Всероссийская конференция «Профессиональное развитие педагогов в открытой образовательной среде»

IX Всероссийская научно-практическая конференция «Профессиональное развитие педагогов в открытой образовательной среде» проходит 14-15 декабря в Пскове, сообщили в ПОИПКРО. Среди участников – педагоги-предметники, управленческие команды, преподаватели вузов и институтов дополнительного образования, эксперты в области воспитания и образовательной деятельности.

Начальник отдела региональной политики комитета по образованию Псковской области Андрей Ниневский в приветственном обращении к участникам конференции отметил обширную географию участников.

«В 2023 году география участников как никогда обширна. Мы услышим опыт коллег из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининградской, Мурманской, Ивановской областей, Республик Башкортостан и Удмуртия, Краснодарского и Хабаровского краев, ряда других субъектов Российской Федерации», - сказал Андрей Ниневский.

По его словам, главная цель конференции заключается в обмене лучшими педагогическими практиками, поскольку образование сегодня – это единый системный процесс, начинающийся с детского сада и завершающийся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Также с приветственным словами в адрес участников конференции обратились директор филиала Российского общества «Знание» в Псковской области Елена Печерская и проректор по учебно-методической работе ПОИПКРО Павел Гриневич.

В течение двух дней профессиональное сообщество будет обсуждать вопросы управления образовательной организацией, трансформации дошкольного и начального образования в соответствии с новыми реалиями, формирования единого образовательного пространства, гражданско-патриотического воспитания молодого поколения и лучшие практики работы с одаренными детьми и талантливой молодежью.

Организатором конференции выступает ПОИПКРО при поддержке комитета по образованию Псковской области. Партнером конференции выступил Региональный центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега».