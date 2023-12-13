Общество

Победителей конкурса творческой мастерской «Чернильница» объявили в Пскове

Награждение победителей конкурса в рамках творческой мастерской «Чернильница» состоялось в «Точке кипения» Псковского государственного университета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото здесь и далее: группа творческой мастерской для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» в социальных сетях

Предыдущие месяцы для участников были организованы образовательные программы, мастер-классы, квизы, туристические поездки. На торжественном мероприятии участники выступили со стихами.

В номинации «Лучший поэт (14–17 лет)» победила Ксения Дрявичева, призерами стали Павел Ефимов и Владимир Суровцев. Триумфатором в номинации «Лучший поэт (18–35 лет)» стала Татьяна Пловец, второе место — у Елизаветы Сергеевой, третье — у Марии Кузьмич. Лучше всего свои навыки в номинации «Лучший чтец» показал Роман Байков, «серебро» завоевала Анастасия Егорова, «бронза» — у Никиты Муравьева.

В номинации «Лучший писатель малого жанра» победители распределились следующим образом: 1 место — Ксения Степанова, 2 место — Арина Павлова, 3 место — Максим Карпенко.

В завершение отмечены победители в номинации «Лучший иллюстратор». Зинаида Петрова заняла первое место, Арина Хоботова — второе, Елена Колышева — третье.

В завершение мероприятия каждый, кто попал в сборник лучших работ, получил печатную версию издания. Всем участникам вручены памятные деревянные значки с портретом Василия Жуковского.

Отметим, что творческая мастерская для молодых поэтов, чтецов, писателей малого жанра и иллюстраторов «Чернильница» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организаторы: Псковский городской молодежный центр и общественная организация «Псковский молодежный центр».