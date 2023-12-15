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Общество

Кто не рискует - живой без рыбы сидит

15.12.2023 09:47|ПсковКомментариев: 1

К середине декабря лёд на водоемах Псковской области так и не окреп, но желающих выйти на него хоть отбавляй. Запретами и рекомендациями пренебрегают любители зимней рыбалки, люди, желающие сократить путь из точки А в точку Б, резвящиеся на свежем воздухе дети. В регионе в этом сезоне несчастных случаев пока не было, а вот в соседней Ленинградской области под непрочный покров канала провалился автомобиль.

Какими трагичными происшествиями на водоёмах отметилась зима 2022/2023, кто и где нарушает установленные запреты в текущем периоде, и чем это может обернуться - в материале Псковской Ленты Новостей.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Очередь на выход в озеро

Первым в этом сезоне «удачно порыбачил» владелец автомобиля с псковскими номерами, провалившегося под лёд Новоладожского канала в Ленинградской области. Сообщения о случившемся разлетелись по соцсетям 10 декабря.

В Псковской области подобных инцидентов в ноябре-декабре, к счастью, ещё не фиксировалось. Пока что рыбаки, которых не смущает повсеместно установленный запрет выхода на лёд, лишь хвастаются богатым уловом и рассказывают, на каких территориях сейчас «можно» бурить ледяной покров.

В тематической группе в соцсети «ВКонтакте» ежедневно появляются снимки с выловленными окунями, щукой, плотвой и указанием локаций, где происходила рыбалка. Судя по сообщениям пользователей, они выходят на ледяную гладь Псковского озера в районе деревень Ершово, Жидилов Бор, Молгово, Корлы, Видовичи, Мешокль. Не перестаёт радовать любителей подлёдного лова и Чудское озеро. «Сегодня с утра как в старые добрые времена полная стоянка машин и очередь на выход в озеро. Ушли примерно за 1 км, окунь начал поклевывать, но мне же покоя нет, пока дальше всех не убег», - пишет один из местных жителей, уехавший домой с приличным количеством окушков.

Также рыбаки хвастаются своими успехами на льду реки Великой, озёр Опочецкого, Локнянского, Пушкиногорского и других районов. Не забывая отвечать на вопросы тех, кто ещё не осмелился выехать на водоёмы и интересуется толщиной льда. «Примерно 9 см, если пешком ходить, то нормально», «лёд от 3 до 12 см, собаки и мотики летают, под снегом много воды», «кто уезжал от берега больше километра, лёд от 5 до 12 см, но местами опасно», «лед везде стабильный», - показания немного разнятся.

В начале декабря, ещё до повышения температуры воздуха, спасатели Псковской области исследовали акваторию Псковского и Чудского озер. На некоторых участках толщина льда составляла около 10-12 см, однако его структура была неоднородной, на срезах виднелись пузыри и трещины. Кроме того, обнаружили множество участков с открытой водой и незамерзшими промоинами.

«Это обусловлено тем, что из-за разности рельефа реки, озера и пруды замерзают неравномерно и с разной скоростью. К тому же, с учетом перепада температур и снежной погоды, необходимо помнить, что наличие покрова из снега на льду замедляет его замерзание, под ним можно легко не заметить опасный участок и провалиться», - пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ради забавы и улова

Таким образом, морозная погода ноября не поспособствовала формированию безопасного ледового покрытия, а декабрь и вовсе отметился оттепелью. Данные ледовой разведки подтверждают, что ещё слишком рано снимать запрет выхода на лёд водоёмов. Напомним, он действует на территории всех муниципальных образований региона, в том числе в Пскове, Великих Луках, Псковском, Опочецком, Гдовском, Островском, Палкинском, Печорском, Новосокольническом, Себежском районах. Ни ловить рыбу, ни сокращать путь домой по ледяному покрытию водоёмов до принятия соответствующего решения местными властями сейчас нельзя.

Помимо того, запрещено выезжать на водные объекты на транспорте. Это табу действует в течение всего ледостава, независимо от времени года и погодных условий. Передвигаться на авто по замерзшим озёрам и рекам можно только при наличии специально оборудованных переправ - в Псковской области таковые открывать не планируется.

Однако любителей зимней рыбалки и желающих рассекать по льду водоёма ради забавы это не останавливает. Незадачливых рыбаков регулярно гоняют инспекторы ГИМС, но всю акваторию Псковско-Чудского озера контролёрами не закроешь. «Прилетела подушка, любезно попросили идти в берег, да побыстрее. В берегу подловил ещё немного, так и оттуда всех выгнали», - описал один из рыбаков случай на Псковском озере 10 декабря. В тот же день многие его «коллеги» порыбачили без препятствий.

Похожая ситуация складывается с детьми, которые раз за разом выходят на неокрепший лёд в черте Пскова. В этом сезоне такие случаи уже выявляли. 29 ноября сотрудники дежурно-спасательной группы поймали с поличным юных горожан, которые бродили по едва затянувшейся льдом реке Великой в трёх метрах от берега в районе Кремля. С тремя несовершеннолетними провели профилактическую беседу.

Период ледостава - «жаркое» время для сотрудников ГИМС и спасателей, которые ежедневно мониторят обстановку на водных объектах.

«К сожалению, зачастую на неокрепший лёд спешат выйти дети и рыбаки, готовые рискнуть ради забавы или улова. При обманчивой безопасности первый лёд таит в себе серьёзную угрозу - это подтверждает ежегодная статистика происшествий», - не устают предостерегать в МЧС.

В ведомстве рекомендуют жителям региона не рисковать своей жизнью, дождаться крепких, устойчивых морозов, и только после снятия запретов проверять на прочность ледовое покрытие. Родителей просят объяснять детям опасности неокрепшего льда и прогулок вблизи водоёмов, но воз и ныне там. Рыбаки не в силах ждать у «псковского моря» погоды, а несовершеннолетним невтерпёж поскользить по замёрзшей реке.

Высокие риски

Результатом подобной безалаберности становятся несчастные случаи. В сводках зимних происшествий на воде чаще всего фигурируют именно дети и рыбаки. Причём последние ещё и умудряются рассекать по льду на тяжелой технике, не задумываясь о том, что она может пойти на дно вместе с пассажирами. А тонкий лёд может не выдержать и пешехода.

Так, в январе 2023-го двое рыбаков на снегоходе провалились в полынью в устье реки Великой. На помощь им поспешил инспектор рыбоохраны, проживающий неподалёку, однако одного из мужчин спасти не удалось — он скончался от переохлаждения.

На тот момент в Псковском районе действовал запрет выхода на лёд, но случаи попадания людей в промоины, проталины, а также провалов под лёд фиксировались не единожды.

А 17 марта двое подростков решили погулять по таявшему льду реки Великой в Пскове и провалились в воду. Свидетелем происшествия стала проходившая мимо горожанка, но пока она звонила в 112, дети смогли самостоятельно выбраться и убежали.

Примерно в те же дни пскович закрыл сезон зимней рыбалки потоплением автомобиля. Для «Жигулей» весенняя поездка на лёд водоёма стала последней.

В областном управлении МЧС уточнили, что даже при толщине в 5-10 сантиметров лёд неоднороден и очень опасен. Безопасными для человека (но не для техники!) считаются 10 см и выше. При этом в устьях рек и протоках прочность покрова всегда ослаблена, как и в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод. Не стоит выходить на лёд в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша. Если плюсовые температуры держатся более трёх дней, от рыбалки лучше отказаться - прочность льда снижается сразу на 25%.

Визуально безопасность покрытия можно определить следующим образом: лед голубого цвета – прочный, белого – в 2 раза тоньше, матово белый или с желтоватым оттенком – ненадежный. А вот проверять прочность ударом ноги категорически не рекомендуется, как и делать лунки на расстоянии менее 5-6 метров одна от другой. Если вы решили протестировать лёд палкой, и после первого сильного удара показалось хоть немного воды, пошли трещины или лёд предупреждающе затрещал - идти вперёд нельзя, нужно по своим же следам вернуться на берег.

Сейчас зимняя рыбалка или прогулка по замерзшей реке могут быть чреваты не только трагическими последствиями, но и штрафом. За несоблюдение запрета выхода на лед предусмотрена ответственность согласно статье 2.29 Закона области от 04.05.2003 № 268-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Псковской области». За покатушки по ледяной поверхности водоёмов придётся отвечать по части 1 статьи 8.42 КоАП РФ.

Официально рыбачить на льду Чудского, Тёплого и Псковского озёр на данный момент нельзя, то же касается и других водоёмов региона. Помните, что штраф — это не самое страшное, ведь несоблюдение установленных правил может обернуться бедой. Отправляясь на рыбалку в такой период, стоит хорошенько взвесить все за и против. Это очевидно не тот запрет, который нужен лишь для того, чтобы его нарушать.

Ульяна Лаблюк

Теги: #рыбаки #рыбалка #зимняя рыбалка #спасатели
Источник: Псковская Лента Новостей
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