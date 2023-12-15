Общество

Профориентационное занятие провели сотрудники полиции в псковском лицее

Сотрудники УМВД России по Псковской области провели профориентационное занятие в псковском Гуманитарном лицее. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Старший специалист группы организации первоначальной подготовки и обучения по образовательным программам УРЛС УМВД России по Псковской области капитан полиции Маргарита Ефимова рассказала ученикам Гуманитарного лицея о порядке и сроках приема заявлений для поступления в образовательные организации МВД России.

Маргарита Ефимова назвала соответствующие высшие учебные заведения ведомства. Среди них - ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России», Калининградский филиал ФГКОУ ВО «Санкт - Петербургский университет МВД России», ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России». Спикер подчеркнула что обучение осуществляется за счёт средств федерального бюджета, а курсанты обеспечиваются бесплатным питанием, форменным обмундированием и денежным довольствием. Кроме того, на курсантов и слушателей вузов МВД России распространяются все социальные гарантии, предусмотренные для сотрудников полиции. Период обучения засчитывается в стаж службы в органах внутренних дел.

В прошлом году более 50 псковичей поступили в образовательные организации системы МВД России. По вопросам поступления в учебные заведения МВД России необходимо обращаться по телефонам: 8 (8112) 59-21-25 и 8 (8112) 75-46-93 или в отдел кадров территориального ОВД РФ.