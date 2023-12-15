Общество

В Псковской области запущен региональный конкурс проектов ТОС

В Псковской области в пятницу, 15 декабря, дан старт региональному конкурсу проектов, разработанных территориальными общественными самоуправлениями (ТОС). Организатор — управление по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.

Прием заявок начнется 9 января 2024 года. В конкурсе могут принимать участие территориальные общественные самоуправления, расположенные на межселенной территории, на территориях городских округов, муниципальных округов, городских и сельских поселений Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

На реализацию проектов — победителей конкурса местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта составит 500 тысяч рублей.

Представители ТОС, кто готов участвовать в конкурсе проектов, представляют в местную администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, следующие документы: заявление об участии в конкурсе проектов, копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС, паспорт проекта, иные документы, относящиеся к проекту.

Проектно-сметную документация к проектам, на реализацию которых размер субсидии составляет от 401 тысячи рублей до 500 тысяч рублей, предоставляется организатору конкурса местной администрацией.

Формы указанных документов и информация о конкурсе размещены на странице управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области по ссылке.

Прием документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 9 января до 6 февраля 2024 года. Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 9 февраля 2024 года.

Победителей конкурса проектов определит конкурсная комиссия не позднее 3 апреля 2024 года.

Контактная информация по вопросам участия в конкурсе проектов: телефон 8 (8112) 299–801, отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области.