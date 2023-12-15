Общество

В Госдуме назвали тему запрета абортов актуальной в любое время

Тема, связанная с запретами абортов в РФ, будет актуальна в любое время, задача государства сделать так, чтобы матери делали нравственный и ценностный выбор в пользу рождения детей, заявила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

На ежегодной пресс-конференции 14 декабря президент РФ Владимир Путин прокомментировал заявления о необходимости запрета абортов в России. Власти заинтересованы, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения жизни ребенка, но права женщин при этом должны соблюдаться, заявил глава государства, пишет РИА Новости.

«Тема абортов актуальна будет в любое время, к сожалению, она была и до нас, и в древнее время, и в настоящее время. Тема, как сказал Святейший Патриарх, крайне актуальна и болезненна. И президент очень точно описал плоскости, в которых она лежит - это плоскость ценностей, это тема поддержки семьи, вопрос нравственного выбора», — сказала Кузнецова, отвечая на вопрос о том, закрыта ли тема с запретом абортов после выступления Путина на пресс-конференции.

Кузнецова пояснила, что государство должно поддерживать матерей и семьи, чтобы мотивировать их на защиту детей.

«Задача государства выстроить так, чтобы вот этот нравственный, ценностный выбор был сделан в пользу, скажем так, жизни, в пользу рождения малышей. Это требует больших, серьезных усилий, но результат стоит всех усилий, которые сегодня предпринимает государство», — добавила Кузнецова.

Ранее в Госдуму был внесен проект об исключении частных клиник из числа медорганизаций, имеющих право проводить искусственное прерывание беременности.