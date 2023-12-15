Общество

Диетолог рассказала о влиянии алкоголя на вес

Алкоголь не только провоцирует развитие различных хронических заболеваний, но и негативно влияет на фигуру. Спиртные напитки очень калорийны, кроме того, они стимулируют аппетит, отметила врач-диетолог Анна Белоусова. По ее словам, больше всего калорий содержится в крепком алкоголе.

«Влияние спиртного на массу тела зависит от того, какие именно напитки человек употребляет. Например, есть пиво, которое имеет достаточно низкую калорийность, но его пьют в больших количествах. Плюс к нему еще идут закуски вроде чипсов, колечек кальмара и так далее. В результате получается высококалорийная трапеза. Если говорить про крепкие напитки, то их по калорийности можно приравнять к жирам, и к ним тоже идет закуска. У большинства людей употребление алкоголя стимулирует аппетит», – приводит слова Белоусовой радио Sputnik.

Более-менее нейтральны в этом плане сухие и полусухие вина, считает она.

«Если говорить про количество калорий, то более или менее допустимо употребление красного и белого вина. Причем оно должно быть сухим или полусухим. Полусладкое, сладкое и крепленое вино – это совершенно "не диетические" напитки. Если вы хотите похудеть, то придется отказаться от них», – посоветовала Белоусова.

Даже самое незначительное количество алкоголя вредит организму, но наименьшее из зол – это красное сухое вино, если употреблять его в умеренном количестве, заключила диетолог.