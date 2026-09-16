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60% компаний Пскова не обращают внимания на формулировки в трудовой книжке — опрос

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6 из 10 рекрутеров не волнует формулировка записи об увольнении с последнего места работы. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы и подбору персонала SuperJob по итогам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения страны с опытом работы и представители компаний.

Изображение создано нейросетью

С последнего места работы большинство псковичей ушли по собственному желанию (67%). Только 15% расстались с работодателем по соглашению сторон, 9% — по сокращению штата.

Мужчины чаще женщин уходят с формулировкой «по соглашению сторон», а горожанки чуть активнее предпочитают писать заявление «по собственному».

Чем старше респонденты, тем реже они уходят от работодателя с формулировкой «по собственному желанию» (73% среди молодежи до 35 лет против 61% среди горожан старше 45 лет).

Доля расставшихся «по соглашению сторон» растет с увеличением уровня доходов опрошенных: 12% — среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц, 18% — среди горожан с зарплатой от 150 тысяч.

Сами же уволенные по соглашению сторон в большинстве своем не видят в этой записи препятствий для будущего трудоустройства: 61% опрошенных заявили, что она никак не влияет на шансы получить новую работу. 8% считают, что такая формулировка скорее помогает. И только 4% — что мешает.

Что же касается рекрутеров, то на вопрос, кого бы они предпочли при прочих равных — уволившегося по собственному желанию или по соглашению сторон, — 60% ответили, что формулировка для них не имеет значения. Только 25% компаний отдают предпочтение уволившимся по собственному желанию, а 4% работодателей скорее примут работника, расторгнувшего трудовой договор по соглашению сторон.

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