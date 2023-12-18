Общество

Читатели ПЛН назвали наиболее актуальные меры для борьбы с коррупцией

Известны ли псковичам основные меры по противодействию коррупции в Псковском районе, стало известно по результатам опроса Псковской Ленты Новостей. Опрос проводился в социальной сети «ВКонтакте».

Так, большинство респондентов (69,35%) не имеют информации об антикоррупционных мерах, 17,74% - знают об этом немного, только 12,9% опрошенным хорошо известны данные меры.

Кроме того, 73,68% отмечают слабый прогресс в борьбе с проявлением коррупции. 13,68% считают, что проблема коррупции серьезная, но сейчас имеются другие значимые социальные проблемы. 12,63% опрошенных зафиксировали наличие прогресса.

Также читателям предложили назвать наиболее эффективные в борьбе с коррупцией. Самым популярным ответом стал вариант «Неотвратимость наказания» (61,27%), затем идут варианты ««Внедрение в органах власти системы ротации должностных лиц» (24,65%) и «Усиление ответственности за коррупцию». Вариант «Повышение заработной платы и социальных гарантий служащим» набрал 2,82%.