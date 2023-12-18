Общество

Климатолог заявила, что доказательств метеозависимости не существует

Прямых доказательств влияния магнитных бурь на человека и погоду не существует, заявила климатолог, доктор географических наук Нина Зайцева.

«Прямых доказательств того, что погода реагирует на магнитные бури, нет. Никаких. Конечно, в первую очередь магнитная буря, скорее всего, вызовет перебои со связью, изменения в верхних слоях атмосферы, через которые проходят наши все радиосигналы. Поэтому это очень трудно сказать, тем более на фоне такой сложной погоды, которая у нас есть по сезону. А что касается воздействия магнитной бури на организм, то существуют ли какие-то убедительные доказательства того, что люди страдают именно из-за них – я не слышала», - приводит слова Зайцевой RuNews24.

Она также отметила, что магнитные бури не влияют на осадки.

«Магнитные бури и снегопады никакой взаимосвязи не имеют. Это всё оттого, что Земля с нами шутит. Было мало снега, и вот теперь его выше крыши, вам мало воды – заливает, заливало – вот засуха. Мы же на простом куске камня крутимся вокруг Солнца. Атмосферная циркуляция в последние десятилетия, безусловно, привела к изменениям в климате и погоде, которые мы наблюдаем», - отметила специалист.