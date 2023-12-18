Общество

Путин подписал закон о профессиональной переподготовке инвалидов боевых действий

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, без учета продолжительности военной службы могут бесплатно пройти обучение по программам профессионального обучения или программам профессиональной переподготовки.

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Ранее такое право имели военнослужащие, ставшие инвалидами боевых действий, при условии достаточной выслуги лет, пишет РИА Новости.

«Военнослужащие – граждане, проходящие военную службу по контракту, признанные в установленном порядке инвалидами боевых действий, в год увольнения с военной службы без учета общей продолжительности военной службы и оснований увольнения с военной службы имеют право пройти обучение по основным программам профессионального обучения или дополнительным профессиональным программам (программам профессиональной переподготовки) без взимания с них платы за обучение», - говорится в законе.