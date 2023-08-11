Представлены макеты бронзовых «Барсиков» для Пскова

Макеты декоративных скульптурных композиций «Барсик – символ города Пскова» представил глава города Борис Елкин в ходе совещания с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Изображения опубликованы в видеозаписи совещания, опубликованной в Telegram-канале главы региона.
Скриншот видео здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram
Высота девяти скульптурных скульптурных композиций составит 20 см, ширина — 35 см (по основанию). Размер десятой будет больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию). Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.
Места установок скульптурных композиций в Пскове:
Кроме того, представлены макеты будущих фотозон. Их уже закупили, поставка ожидается в сентябре, уточнил Борис Елкин.
Борис Елкин также рассказал, что один из наиболее крупных объектов — строительство смотровой площадки на улице Шуйского с видом на Мирожский монастырь. По этому проекту готова проектно-сметная документация.
На пешеходной улице Пушкина планируется установить новые торговые домики, иллюминацию, электрические заправки и туалет.
Напомним, работа ведется при поддержке правительства Российской Федерации. На реализацию проекта по созданию туристского кода центра Пскова из федерального бюджета направлено 130 млн рублей.
Обновление исторической части города идет по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры (Псковская область)» по мероприятию «Поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города».