Туризм

Представлены макеты бронзовых «Барсиков» для Пскова

Макеты декоративных скульптурных композиций «Барсик – символ города Пскова» представил глава города Борис Елкин в ходе совещания с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. Изображения опубликованы в видеозаписи совещания, опубликованной в Telegram-канале главы региона.

Скриншот видео здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

Высота девяти скульптурных скульптурных композиций составит 20 см, ширина — 35 см (по основанию). Размер десятой будет больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию). Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.

Места установок скульптурных композиций в Пскове:

Дом Беклешова (у входа в ТИЦ, улица Георгиевская, 4);

Октябрьская площадь, сквер у главпочтамта (на зелёной зоне слева от входа);

набережная под смотровой площадкой около ТЭЦ (на смотровой площадке, на гранитном основании скамейки);

библиотека имени Вениамина Каверина (на лестнице, ведущей к главному фасаду от амфитеатра);

около Дома Ксендза и бывшего польского костёла (на одной из скамеек);

двор рядом с церковью Сергия с Залужья (на зелёной у входа во двор с улицы Свердлова; на металлической ограде церкви);

территория вдоль крепостной стены по улице Свердлова у Пролома (на зелёной зоне/брусчатке у Свинузской башни);

зелёная зона у Михайловской башни (на деревянном настиле / скамейке (крепление к металлическому каркасу настила));

смотровая площадка на улице Воеводы Шуйского;

сквер у школы № 15 (Театральный) (на брусчатке/на скамейке с видом на фасад театра).

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Кроме того, представлены макеты будущих фотозон. Их уже закупили, поставка ожидается в сентябре, уточнил Борис Елкин.

Борис Елкин также рассказал, что один из наиболее крупных объектов — строительство смотровой площадки на улице Шуйского с видом на Мирожский монастырь. По этому проекту готова проектно-сметная документация.

На пешеходной улице Пушкина планируется установить новые торговые домики, иллюминацию, электрические заправки и туалет.

Напомним, работа ведется при поддержке правительства Российской Федерации. На реализацию проекта по созданию туристского кода центра Пскова из федерального бюджета направлено 130 млн рублей.

Обновление исторической части города идет по региональному проекту «Развитие туристической инфраструктуры (Псковская область)» по мероприятию «Поддержка региональных программ по проектированию туристского кода центра города».