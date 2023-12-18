Общество

Иллюминацию на главной новогодней ели в Невеле подключат к концу недели

Иллюминацию на главной новогодней ели в Невеле планируют подключить к концу недели. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Невельского района Олега Майорова

В городе продолжается монтаж украшений к Новому году. Атмосферу зимней сказки создают современные инсталляции и световые фигуры. Но главный атрибут праздника – городская новогодняя ель, уже украшенная, до сих пор не зажглась разноцветной гирляндой.

«К сожалению, в ходе монтажа оборудования выявлена неисправность шкафа управления гирляндой. Подрядчик предпринимает меры к устранению неисправности, обещает подключить елку до конца недели», - добавил глава муниципалитета.