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Общество

Иллюминацию на главной новогодней ели в Невеле подключат к концу недели

20.12.2023 10:22|ПсковКомментариев: 0

Иллюминацию на главной новогодней ели в Невеле планируют подключить к концу недели. Об этом сообщил глава Невельского района Олег Майоров своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Telegram-канал главы Невельского района Олега Майорова

В городе продолжается монтаж украшений к Новому году. Атмосферу зимней сказки создают современные инсталляции и световые фигуры. Но главный атрибут праздника – городская новогодняя ель, уже украшенная, до сих пор не зажглась разноцветной гирляндой.

«К сожалению, в ходе монтажа оборудования выявлена неисправность шкафа управления гирляндой. Подрядчик предпринимает меры к устранению неисправности, обещает подключить елку до конца недели», - добавил глава муниципалитета.

Теги: #Невель #новогодние украшения
Источник: Псковская Лента Новостей
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