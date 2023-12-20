Общество

Патриотическое воспитание молодежи обсудили росгвардейцы и «Движение первых» в Пскове

В Пскове прошла встреча представителей управления Росгвардии по Псковской области и председателя совета регионального отделения общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Екатериной Родиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В ходе мероприятия обсуждались вопросы совместной работы по патриотическому воспитанию молодежи, а также содействие профессиональной ориентации и организации досуга подрастающего поколения.

Участники встречи отметили необходимость объединения усилий по подготовке детей и молодежи к полноценной жизни в обществе, включая формирование их мировоззрения на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей.