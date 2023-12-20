Общество

Сотрудники псковского УФСИН провели донорскую акцию

В очередной акции по добровольной и безвозмездной сдаче донорской крови приняли участие сотрудники УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Принимать участие в донорских акциях стало хорошей доброй традицией для пенитенциарного ведомства. Больше 10 подобных мероприятий прошло лишь в этом году, за последние три года – около 30. Регулярно сдают кровь сотрудники и аппарата управления, и подведомственных учреждений», - рассказали в ведомстве.

После проведения медицинского осмотра с обязательным измерением уровня давления, сахара в крови и гемоглобина, сдающие кровь заняли донорские кресла. Кто-то из пришедших сдавал цельную кровь, кто-то – плазму. Среди тех, кто принял участие в акции, были и имеющие звание «Почетный донор», и новички, впервые принявшие решение сдать кровь.

«Здесь главное – понимать, зачем ты это делаешь. Осознавать, что ты действительно способен спасти жизнь человека! 10-15 минут, зато какая существенная помощь может быть тобой оказана тому, кто в ней так нуждается», - отметил начальник отдела трудовой адаптации осужденных УФСИН России по Псковской области Вадим Вилавский, в личном кабинете которого сегодня появилась запись о 64-ой донации.