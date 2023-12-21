Общество

Армен Мнацаканян: В каждом муниципалитете свои проблемы, но для региона они — общие

Все муниципалитеты разные, в каждом свои проблемы, но для региона они — общие, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян. Об этом он заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы же ездим по округам, мы же общаемся с людьми. А люди всю правду нам говорят в лицо, мы это пропускаем через себя, и мы должны транслировать эти проблемы дальше. Поэтому я всегда говорю, когда у нас будет общее понимание, что территориально — это беды не только, например, Новоржевского, Островского или Пушкиногорского района, а в целом, и тогда нам будет легко», - сказал Армен Мнацаканян.

Он добавил, что проблемы муниципалитетов депутаты обсуждают, в частности, в ходе парламентского часа, для чего на эти встречи каждый раз приглашаются представители разных комитетов правительства Псковской области.