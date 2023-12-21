Все муниципалитеты разные, в каждом свои проблемы, но для региона они — общие, считает заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия», депутат по одномандатному округу №9 Армен Мнацаканян. Об этом он заявил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он добавил, что проблемы муниципалитетов депутаты обсуждают, в частности, в ходе парламентского часа, для чего на эти встречи каждый раз приглашаются представители разных комитетов правительства Псковской области.