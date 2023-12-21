Общество

Новогодние подарки от облсовпрофа получили воспитанники детских домов в Печорах

Псковский областной совет профсоюзов совместно с Молодежным советом провели в детских домах города Печоры выездную акцию «Подари ребенку праздник», которая состоялась 20 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

Областные профсоюзные организации и учреждения Псковского областного совета профсоюзов предоставили сладкие подарки, игрушки и книги, которые собрали ранее.

«Мы благодарим всех, кто принял участие в данной акции. Это совместная работа на благо детей. Все подарки были переданы воспитанникам детских домов, а также члены Молодежного совета провели для детей новогодний интерактив и развлекательную программу», — отметила председатель Молодежного совета Светлана Артемьева.

21 декабря акция «Подари ребенку праздник» пройдет в детском доме в Острове.