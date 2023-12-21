Общество

Дмитрий Шахов выступил с докладом на корсовете уполномоченных по правам человека в СЗФО

Заседание Координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО прошло в Санкт-Петербурге под председательством омбудсмена Ленинградской области Сергея Шабанова. В заседании принял участие уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил региональный омбудсмен.

Фото здесь и далее: уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов

В мероприятии приняли участие 11 региональных уполномоченных по правам человека. Координационный совет был посвящен актуальному вопросу: защите прав участников специальной военной операции и членов их семей. Уполномоченные обсудили вопросы, по которым сейчас ведется работа. С основными докладами выступили три региональных омбудсмена.

Уполномоченный по правам человека в Новгородской области Анатолий Бойцев в своем выступлении рассказал о содействии в разрешении вопросов, касающихся участников СВО и их семей. Он привел примеры из практики и остановился на особенностях социальной поддержки таких граждан в Новгородской области. Среди них, например, дополнительная выплата участникам СВО, удостоенным ряда государственных наград и регионального ордена «За честь и мужество» (от 100 тысяч рублей до одного миллиона). Вместе с сотрудниками аппарата Анатолий Бойцев разработал памятку для родственников пропавших бойцов. Она представляет собой подробный пошаговый алгоритм действий с указанием адресов, телефонов и иных контактных данных должностных лиц и ведомств, куда родным бойца надлежит обращаться если с ним пропала связь.

По решению Корсовета эта памятка будет взята на вооружение всеми уполномоченными Северо-Запада – для использования в работе и распространении через свои сайты, региональные СМИ и социальные медиа.

Тема доклада уполномоченного по правам человека в Псковской области Дмитрия Шахова: «Правовые механизмы и правоприменительная практика защиты прав военнослужащих, без вести пропавших и находящихся в плену, и членов их семей». В своём выступлении Дмитрий Шахов, с помощью наглядной презентации, обратил внимание коллег на проблемы, с которыми сталкивается в своей работе, рассматривая обращения о пропавших военнослужащих.

Прежде всего это отсутствие в федеральном законе «О статусе военнослужащих» определения понятий «безвестно отсутствующий военнослужащий» и «без вести пропавший военнослужащий», что является пробелом в законодательстве. В связи с этим в официальных документах и нормативных правовых актах наблюдается путаница в указанных правовых понятиях. Например, в двух разных статьях Гражданского кодекса РФ указаны разные понятия: в статье 42 – «безвестно отсутствующий», в статье 45 – «пропавший без вести», «хотя смысл в них один и тот же» отметил Дмитрий Шахов.

Вторая проблема, о которой рассказал докладчик, связана с разницей размера денежного довольствия и единовременных выплат которые получают родные военнослужащих (призванных по мобилизации или заключивших контракт на прохождение военной службы), которые признаны попавшими в плен или безвестно отсутствующими. Как отметил омбудсмен, деньги в соответствии с установленным порядком могут получить супруги, заключившие официальный брак с военнослужащими или являющиеся законными представителями (матерями, отцами) совместных детей. Дмитрий Шахов отметил, что «чем больше ответственности и профессионализма со стороны командиров войсковых частей и чем оперативнее их взаимодействие с региональными омбудсменами, тем выше эффективность работы в части взаимодействия с родственниками военнослужащих данной категории».

Третьим выступил председатель Координационного совета уполномоченных по правам человека в СЗФО, омбудсмен Ленинградской области Сергей Шабанов, который обобщил информацию о деятельности коллег в 2023 году по обращениям, связанным с проведением СВО. Он рассказал о количестве поступивших обращений и их тематике (розыск военнослужащих и освобождение их из плена, предоставление мер социальной поддержки и «боевых» выплат, подтверждение статуса участника боевых действий). Уполномоченный привел конкретные примеры оказания помощи военнослужащим и их семьям.

Уполномоченный по правам человека в Республике Коми Вера Железцова рассказала коллегам о том, как во взаимодействии с региональным отделением фонда «Защитники Отечества» добилась перевода раненого бойца из одного медучреждения в другое – для наблюдения профильными специалистами и получения более эффективного лечения.

На заседании Корсовета выступила помощник начальника УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области по соблюдению прав человека в уголовно-исполнительной системе Елена Кузнецова. В своем докладе она рассказала об особенностях призыва на СВО из мест лишения свободы и работе управления ФСИН с бойцами этой категории. Елена Кузнецова проинформировала о содействии УФСИН: родственники погибших и пропавших без вести бойцов СВО получают необходимые справки для выплат; находящиеся в СИЗО и отбывающие наказание в ИК получают помощь в сборе или розыске документов для присвоения статуса «ветеран боевых действий», оформлении инвалидности. После своего выступления Елена Кузнецова подробно ответила на вопросы участников Координационного Совета.

В завершении региональные омбудсмены СЗФО избрали на новый срок председателя Координационного Совета. Им остался уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов, а его заместителем стал уполномоченный по правам человека в Мурманской области Михаил Шилов.