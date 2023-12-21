Общество

Эффективный инструмент: как ТОСы в Псковской области помогают делать жизнь лучше

В Псковской области стартовал региональный конкурс проектов ТОС. На реализацию своих инициатив территориальные общественные самоуправления смогут получить гранты из областного бюджета размером до 500 тысяч рублей.

Какие вопросы местного значения можно решить, проявив активность, и какие примеры эффективного освоения грантов есть в регионе, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Дополнительные финансы

Прием документов на региональный конкурс начнется 9 января следующего года. Для участия в нем ТОСы должны будут предоставить в местные администрации свои проекты и проектно-сметную документацию к ним. А до этой даты территориальные объединения инициативных граждан должны прислать организаторам свои заявки.

Как уже не раз отмечалось, активный ТОС может стать главным помощником муниципалитета в привлечении дополнительного финансирования на решение многих вопросов местного значения. Ведь только жители знают, что нужно сделать на своей территории, чтобы жизнь стала комфортнее. При этом, муниципалитеты не всегда располагают достаточным объемом финансирования, денег на все не хватает. А ТОСы с помощью участия в конкурсах могут получить средства из областного бюджета на благоустройство территории, решение проблем в сфере ЖКХ, асфальтирование дорог, установку контейнерных площадок, восстановление сельских клубов, создание музеев, восстановление братских захоронений…

Этот список можно продолжать долго. За время проведения регионального конкурса проектов ТОС количество территориальных общественных самоуправлений увеличилось с 65 в 2019 году до 523 в этом году. Соответственно, выросло количество участников областного конкурса и его финансирование.

Когда есть деньги, легко превратить мечту в реальность. Поэтому активные псковичи делают комфортной жизнь в своих городах и поселках, оборудуют детские площадки и даже восстанавливают памятники культуры и старинные парки.

Сказочная поляна

В Ущицах Куньинского района, благодаря объединению жителей в ТОС, появилась зона семейного отдыха в парке поселка. Старинный парк с прудом и домом, когда-то принадлежавшим родственнице композитора Мусоргского, долгое время был заброшенным, пока его не решили благоустроить местные активисты: убрали мусор, вырубили лишний кустарник. И возникла идея оборудовать там площадку для отдыха. Но такое дело уже требовало дополнительных средств.

«В это время в поселке Кунья началась работа по организации ТОСов. И я предложила своим односельчанам тоже организовать ТОС и написать заявку на получение гранта для нашего проекта», - рассказала один из инициаторов проекта «Поляна сказок» Светлана Белугина.

Проект ущицкого ТОСа сразу стал одним из победителей регионального конкурса. У жителей поселка появились средства на претворение мечты в жизнь. Буквально за месяц они сделали из заброшенного парка - сказочный. «Для детей у нас теперь есть спортивная площадка: богатырские забавы, песочница, большой гриб-мухомор. Для молодежи - мангальная зона, где можно посидеть и безопасно разжечь костер. Есть в парке и свое «место силы» - когда-то пострадавший от грозы дуб, со «шрамом» в виде молнии», - сообщила Светлана Белугина.

На средства гранта жители купили только стройматериалы. Все остальное делали сами: обрабатывали доски, шлифовали, рисовали сказочных персонажей. Помогать тосовцам приходили даже школьники.

С этим проектом ущицкий ТОС также выиграл и всероссийский конкурс «Лучшая практика ТОС» в номинации «Улучшаем мир общинами».

В этом году ТОС снова стал победителем областного конкурса и продолжил реализацию проекта «Поляна сказок». На этот раз на средства гранта оборудовали зону семейного творчества. «Мы сделали уличную сцену и выставочную зону, куда сейчас вывешиваем детские рисунки», - рассказала Светлана Белугина.

Также благодаря тосовцам в парке появились «семейные клумбы». «Жители поселка посадили декоративные растения, цветы. Дети помогают. Продолжаем все это доводить до ума», - рассказала инициатор проекта.

Светлана Белугина отмечает, что в областном конкурсе проектов ТОС вполне реально выиграть. Районные и волостные власти помогут со всей бумажной работой. А жители должны разработать хороший проект - убедительный и полезный. «Чтобы польза от него была всем: и детям, и взрослым, и молодежи, и пенсионерам», - сказала она.

Спасение часовни

В Печорском районе, благодаря проекту ТОС, удалось сохранить и отремонтировать уникальную старинную часовню - объект культурного наследия регионального значения.

Часовня долгое время была заброшенной, с прохудившейся крышей. При этом ее периодически посещали паломники. Поэтому жители соседних деревень сначала стали заботиться о ней, а потом объединились в ТОС, чтобы спасти памятник от разрушения.

Начали с создания дороги к часовне. «Ее здесь практически не было. Мы с мужем приезжали, оставляли машину на обочине трассы, а дальше шли пешком. Единственная дорога протяженностью 2,5 км заросла кустами, мы решили ее восстанавливать. Написали проект и назвали его «Дорога в историю». И наш проект победил», - рассказала участница ТОС «Деревенька», уроженка этих мест Таисия Валова.

На выигранный грант тосовцы наняли подрядчика, который расчистил и укрепил дорогу, а сами соорудили указатель на часовню и место отдыха для путников, сделали мостик через канаву.

Но на этом история не закончилось. Инициатору проекта Таисии Валовой удалось привлечь внимание областных властей к проблеме часовни. О своем детище она рассказала на встрече актива Печорского района с губернатором Михаилом Ведерниковым. Глава региона не оставил обращение без внимания: по его поручению часовню отреставрировали - заменили старую прохудившуюся кровлю.





«После проведенных работ мы навели в часовне идеальный порядок, и 4 мая пригласили священника - отца Никона, чтобы он освятил ее. Теперь у нашей часовенки есть день рождения. А в сентябре организовали субботник, убрали ненужные кустарники, вывезли мусор. Много работы сделали», - рассказала Таисия Валова.

По ее словам, объединение жителей в ТОС и участие в областном конкурсе спасло уникальный памятник и сделало это место популярным у паломников и туристов.

«Дорога сделана, и к нам идут люди. И пешком, и на велосипедах, и на машинах. Столько слов хороших слышим. Проезжали мимо туристы, искали ночлег. Предложила им в нашу часовенку заглянуть. Так они там остались ночевать! Сказали: не знали, что здесь такое удивительное место»,- сказала инициатор проекта.

Общий успех

Созданный три года назад в Острове ТОС «Шаг в будущее» уже реализовал много добрых дел и проектов для горожан разных возрастов. Первым успехом стала победа тосовцев в областном конкурсе с проектом по созданию детской площадки. И в 2022 году в микрорайоне появился небольшой игровой городок для детей. В том же году силами инициативных граждан был заменен разрушенный пешеходный мост через ручей.

Призовое место в другом областном конкурсе «Лучшее ТОС» позволило решить вопрос с уличным освещением. «Мы собирали обращения местных жителей об участках, где вообще не было света. И точечно, в границах нашего ТОСа, решили этот вопрос», - рассказала председатель ТОС «Шаг в будущее» Виктория Тирановская.

Также освещение было оборудовано и для установленной на средства гранта детской площадки. Рядом с площадкой скоро появится беседка, тоже приобретенная на призовые деньги. «Хотим, чтобы у нас был комплекс для отдыха местных жителей любых возрастов», - пояснила Виктория Тирановская.

Теперь «Шаг в будущее» намерен снова принимать участие в региональном конкурсе проектов ТОС. Жители хотят установить на игровой площадке тренажеры. «Наша молодежь, подростки очень этого ждут», - сказала она.

«Участие ТОС в конкурсах - это эффективный инструмент. С учетом того, что нас поддерживают и районные, и региональные, можно любую идею реализовать. Инициатива каждого может быть услышана - от мелочи до чего-то глобального. Поэтому всем советуем и рекомендуем объединяться в ТОС», - заключила Виктория Тирановская.

Бюджет регионального конкурса проектов ТОС в 2024 году увеличится вдвое — до 110 млн рублей. Это позволит в следующем году реализовать более 260 проектов на территории Псковской области, то есть на победу будет претендовать каждая вторая заявка. А значит, жители региона смогут воплотить в жизнь еще больше добрых и полезных инициатив.

Светлана Синцова

Фото из соцсетей и личных архивов героев публикации