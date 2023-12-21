Общество

Стартовал главный новогодний проект Сбера — «Итоги вашего СберГода»

Стартовал главный новогодний проект Сбера — «Итоги вашего СберГода». Чтобы увидеть свои персональные итоги, достаточно войти в приложение СберБанк Онлайн или на сайт банка и авторизоваться, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка.

Благодаря персональной статистике за 2023 год, основанной на транзакциях по картам Сбера, каждый пользователь узнает, сколько бонусов СберСпасибо он заработал в уходящем году, сколько потратил на самую крупную покупку, сколько часов смотрел фильмы и сериалы в онлайн-кинотеатре Okko, сколько сэкономил благодаря подписке СберПрайм, заработал на вкладах, направил на благотворительность и так далее. В конце всех клиентов ожидает сюрприз — промокод на скидку на Мегамаркете.

Данные рассчитываются для каждого индивидуально, поэтому клиенты, которые пользуются широким ассортиментом сервисов Сбера и его компаний-партнёров, смогут увидеть до 28 карточек с интересными цифрами. И это далеко не все продукты и решения, а лишь самые популярные. Для расчёта показателей используется 1,6 млрд параметров данных.

Итоги года для каждого клиента Сбер подводит ежегодно. В этом году проект впервые проходит не только на сайте банка, но и в приложении СберБанк Онлайн, а его ежемесячная аудитория превышает 81 млн человек. Итоги года персонализированы и с точки зрения дизайна: для молодёжи доступна специальная визуализация.