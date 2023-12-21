Общество

Ответственность и желание помочь: псковские «Лисы» рассказали, как ищут пропавших людей

На днях псковский отряд «ЛизаАлерт» совместно с коллегами из Твери успешно провели операцию по поиску пожилого псковича, который отправился в Печоры, но до места назначения так и не добрался. Как удалось выяснить поисковикам: дедушка случайно уехал на поезде в другой регион. Слаженные действия «лис» (так в отряде называют поисковые группы) ребят способствовали тому, что история закончилась хорошо и незадачливого путешественника вернули домой.

Всегда ли поиски людей завершаются благополучно, кого чаще всего ищут, откуда приходят добровольцы и к чему они должны быть готовы, рассказали волонтеры регионального отряда «ЛизаАлерт» Татьяна (старшая направления «Новичковая») и Евгений (инструктор «Новичковой»).

«Найден. Жив!»

- Недавно участники отряда «ЛизаАлерт» помогли найти пожилого псковича. Часто ли происходят такие случаи?

- Искать надо часто. Зимнее время - более спокойный период. Наиболее активный в плане поисков - грибной сезон. Всего в этом году мы отработали 185 заявок о поиске пропавших людей. Из них в 106 случаях проводились поисковые мероприятия в городе и в 79 — в природной среде.

- Всегда ли поиск пропавших людей приводит к благополучному результату? От чего зависит успех поисковой операции?

- В большинстве случаев результат поиска - «Найден. Жив!». Если вернуться в статистике, это 141 случай из 185. От чего зависит успех поиска, сложно судить. В каждом случае разные вводные, но чем быстрее подана заявка, тем больше вероятности, что человек будет найден. Если о пропавшем человеке заявили в первый день, то есть большая вероятность — 95%, что он будет найден в первые двое суток. Чем дольше не заявляют о пропаже, тем больше сужаются возможности поиска.

- Часто ли в регионе пропадают дети? Что это за случаи?

- Дети до 12 лет — наверное, самая страшная для поисковика категория. Это самый срочный поиск, на который бросаются главные силы отряда. Очень часто эти поисковые операции вызывают общественный резонанс, сразу подключается много структур. В этом году таких случаев у нас не было.

Но очень часто приходится искать детей-подростков. Каждый из нас был подростком и помнит, что это не самое легкое время в жизни человека, когда ты сам не понимаешь, что от себя хочешь, а от тебя еще что-то хотят взрослые. Как правило, подростки не теряются, они уже достаточно взрослые для того, чтобы заблудиться. Чаще это так называемые «бегунки», - дети, которые бегут из дома, потому что хотят внимания, потому что нет взаимопонимания с родителями.

Поиск подростков сложен, поскольку те понимают, что их ищут. В основном, их ищут втихую, без распространения ориентировок, без постов в соцсетях. Потому что подросток открывает соцсети, видит, в каком районе его ищут и плавненько перетекает в другой район. А это плохо: во-первых, непонятно, где его искать, а во-вторых, свой район он знает, а в соседнем его могут ждать большие риски.

Когда мы ищем подростка, то все тоже все зависит от вводных. Если понимаем, что действительно ребенок мог пропасть или потеряться, то поиск идет уже по-другому.

- Кого еще вы ищете?

- Самая большая категория людей, которые пропадают — это взрослые с 18 до 65 лет. Это особенная категория пропавших, потому что случаи бывают разные: от самостоятельного ухода из дома, когда «жена надоела и просто забыл предупредить», до действительно серьезных ситуаций, когда человек пропадает из-за того, что с ним что-то случилось. Например, упал на улице и попал в больницу. Поиск взрослых всегда индивидуален.

Еще одна тревожная категория — пожилые люди. Их поиск похож на поиск детей до 12 лет. Особенно если мы говорим о пожилых, страдающих деменцией. Они часто забывают, кто они, где они, способны заблудиться в трех домах. Поэтому это тоже поиски с пометкой «срочно». Как правило, это люди довольно несамостоятельные.

- Вы ищете людей в городе и в лесу. В чем отличие этих поисковых операций?

- В городе против нас работает расстояние, а в лесу - время. В лесу человек может уйти на какое-то расстояние пешком. Мы понимаем, что оно не может превышать разумные пределы. При лесном поиске, как правило, у нас есть квадраты для поиска, в которых мы ищем нашу «потеряшку».

Иногда бывают даже автономные задачи, которые не требуют большого количества людей для выполнения. Допустим, служба «Лес на связи» созвонилась с «потеряшкой» в лесу, который не знает, как выйти. Но его координаты определены. Туда отправляется автономная группа, находит «бабу Маню» и выводит ее из леса.

В городе легко можно переместиться из одной точки в другую и не оставить никаких следов. Пример: бабушка, которая имеет проблемы с памятью, вспомнила, что в 70-х жила в Черехе, села на «шестерку» (денег не было, но за нее заплатили пассажиры), а дальше не понимает, что это за местность и как она там оказалась. Поэтому при поиске в городе все вводные очень важны.

Если прошло достаточно времени с момента пропажи человека, используется информационный поиск. Мы не знаем, где пропавшего искать физически, поэтому начинаем искать его прозвонами больниц, полиции, социальных учреждений, развешивать ориентировки. Информационные поиски могут длиться довольно долго.

Зимой и летом

- Вы сказали, что в летнее время часты случаи пропажи грибников. В чем сложность поиска в лесу?

- Заблудившихся грибников много. Потому что люди очень безответственно относятся к походу в лес. Существуют правила, чтобы не потеряться. В первую очередь, нужно зарядить мобильный телефон, взять с собой запасы еды, воды и медикаментов. Даже если вы идете на полчаса в лес, но вы знаете, что у вас сахарный диабет и вам надо два раза в день пить лекарство, обязательно его надо с собой взять. Также нужно предупредить родственников о том, куда вы идете и на сколько, чтобы в случае, если к назначенному времени вы не вернулись домой, они могли бить тревогу. Потому что, повторюсь, чем раньше начинаются поиски, тем больше шансов найти. И лучше, чтобы у грибника была яркая одежда, свисток, спички, чтобы развести костер. Нужно именно подготовиться к походу в лес.

- А если уже потерялся, что делать (или не делать), чтобы быстрее нашли?

- Не паниковать и оставаться на месте. Очень часто бывает такое, что на адреналине человек начинает носиться, ходить, что осложняет его поиски. Бывают тяжелые ситуации с бабушками, которые паникуют и заходят в такой бурелом, в который не все спасатели могут залезть. Кроме того, если не разряжен мобильный телефон, то обязательно нужно сообщить, что заблудился. Позвонить по номеру 112 и на горячую линию ЛизаАлерт.

- В зимнее время кого приходится искать?

- Бывают разные ситуации. На удивление, бывают даже поиски в лесу: поехал за елкой и не вернулся. Классическая ситуация: браконьер поехал за старенькой елочкой, неоплаченной, боясь всех лесников, в темноте. В результате - у нас поиск с пометкой «Срочно».

- Как взаимодействуете с МЧС, полицией?

-У нас не один поиск не обходится без участия полиции и МЧС. Основное правило: мы начинаем поиск только если было заявление в полицию. Это дает гарантию, что человек, который заявляет о пропаже настроен серьезно, что нет криминала. Тем самым мы защищаем наших поисковиков от опасных ситуаций. И соответственно, на протяжении всего поиска мы ведем диалог с полицией, общаемся, делимся информацией, если она у нас появляется.

Но опять же все зависит от срочности. Если это маленький ребенок, то конечно мы не будем ждать заявления в полицию, а будем реагировать.

«Мы не супергерои»

- Сколько лет работает псковский отряд «ЛизаАлерт»? Какова его численность? Откуда эти люди?

- Российскому отряду «ЛизаАлерт» 13 лет, а псковскому — 3,5 года. Что касается численности, то мы всегда говорим, что не обязательно состоять в отряде, чтобы приезжать на поиски. На поиски может приехать каждый. Сейчас в «тревожном канале» 135 человек. Но активных из них человек двадцать. Но опять же это не значит, что именно эта двадцатка постоянно ездит. Люди периодически меняются.

- Кто эти люди?

- Тут нет супергероев. Это обычные люди, которые пришли к нам по своему желанию. Среди нас есть айтишники, водители такси, многодетные мамы. Все могут найти здесь какое-то направление по душе, заниматься тем, что нравится и что приносит пользу. Но есть и фактор ответственности. Если вы сказали, что едете на поиск, вас на этом поиске будут ждать. Поэтому нужно понимать, что на вас рассчитывают.

У нас нет ограничений по возрасту. Но нижняя планка 18+, потому что человек должен отвечать сам за себя. Иногда для несложной работы, например, распространения ориентировок, берут добровольшев и помладше. Но это исключение из правил.

- Как можно попасть в отряд?

- Помочь может каждый. Девиз отряда: не надо обладать суперспособностями, надо просто иметь желание поехать на поиски. Все оборудование выдадут, одного на поиск не отправят. Волонтеры «ЛизаАлерт» по одному не ходят - это два человека или группа до пяти человек. Всегда в пару дадут более опытного добровольца, который расскажет, покажет, научит.

- К чему должен быть готов волонтер? Ведь поиск не всегда завершается результатом «Найден. Жив!»…

- Ситуации бывают разные. Есть много людей в отряде, кто ходит на поиски не год, не два и не три, но до сих пор «свою бабушку» еще не нашел. Поэтому нельзя сказать, что вы выйдете на поиск и именно ваша группа кого-то найдет.

Да, иногда мы находим людей погибшими. В этом случае существует свой алгоритм. Мы не подходим, вызываем полицию и дальше работает уже полиция. Готовым надо быть ко всему, к разным ситуациям. Тут не предугадаешь.

- А если говорить о необходимости тратить личное время?

- Что касается времени — это личный выбор каждого. Если вы можете помогать два часа в день, то помогайте два часа. У нас нет никаких ограничений и обязательств. Вы помогаете по мере своих сил и возможностей.

- А если нужна помощь в поиске людей, как с вами связаться?

- Проще всего позвонить на горячую линию 8 800-700-54-52 или написать в группу «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/pskov_la.

Беседовала Светлана Синцова

Фото предоставлено псковским отрядом «ЛизаАлерт»

