Общество

Никарагуанцы спели «Катюшу» на концерте в «Михайловском»

В Пушкинских Горах побывали участники международного фестиваля против отмены российской истории и культуры. Вечером в пятницу, 22 декабря, они выступили в большом театрально-концертном зале Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское». В концерте приняли участие зарубежные музыканты и исполнители — группа «ЛиберАрте» (Никарагуа) и Джими МакРэй (Шотландия).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее-заповеднике, известный исполнитель на волынке Джими МакРэй начал свое выступление с того, что прочел со сцены в «Михайловском» четверостишие из «Памятника» А.С. Пушкина: «И долго буду тем любезен я народу, / Что чувства добрые я лирой пробуждал, / Что в мой жестокий век восславил я свободу / И милость к падшим призывал». В исполнении музыканта, уже не впервые выступающего в нашей стране, прозвучали и русские народные песни, среди которых: «Из-за острова на стрежень», «Калинка-малинка», «Ой, при лужке».

Фото здесь и далее: Николай Алексеев, музей-заповедник «Михайловское».

Группа из Никарагуа познакомила слушателей со своей национальной музыкой.

«Исполнили артисты и гимн свободе — революционную песню «El pueblo unido jamás será vencido» («Единый народ никогда не будет побеждён!»), созданную в июне 1973 года чилийским поэтом и композитором Серхио Ортеги — и зал подпевал им. А уж нашу «Катюшу» музыканты и слушатели пели просто дружным хором. По окончании концерта большая часть публики ринулась на сцену — благодарить гостей и фотографироваться с ними», - рассказали в «Михайловском».

Напомним, иностранные музыканты являются участниками международного фестиваля против отмены российской истории и культуры. Более сорока концертов и выступлений различного формата пройдут в пяти федеральных округах. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и правительства Псковской области.