Все учреждения СПО должны взаимодействовать с работодателями — Андрей Ермаков

В перспективе в Псковской области планируют выстроить такую систему, при которой все учреждения среднего профессионального образования будут тесно взаимодействовать с работодателями. Об этом врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он напомнил, что в рамках Большой учительской недели комитет по образованию Псковской области, региональные профессиональные образовательные организации и Псковский хлебокомбинат подписали соглашение о сотрудничестве. Совместный проект позволит в период с 2023 по 2026 год подготовить порядка 250 специалистов по целевому направлению, комбинат со своей стороны будет выплачивать студентам стипендии.
По словам Андрея Ермакова, в 2024 году в Псковской области ожидается подписание еще нескольких подобных соглашений.