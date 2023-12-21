Общество

Все учреждения СПО должны взаимодействовать с работодателями — Андрей Ермаков

В перспективе в Псковской области планируют выстроить такую систему, при которой все учреждения среднего профессионального образования будут тесно взаимодействовать с работодателями. Об этом врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Наша амбициозная задача — выстроить такую систему взаимодействия рынка труда и учреждений СПО, чтобы у каждого учреждения СПО и у студентов этого учреждения был прямой путь на работу к работодателю, который в тесном взаимодействии будет осуществлять кураторство этих студентов», - сказал Андрей Ермаков.

Он напомнил, что в рамках Большой учительской недели комитет по образованию Псковской области, региональные профессиональные образовательные организации и Псковский хлебокомбинат подписали соглашение о сотрудничестве. Совместный проект позволит в период с 2023 по 2026 год подготовить порядка 250 специалистов по целевому направлению, комбинат со своей стороны будет выплачивать студентам стипендии.

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По словам Андрея Ермакова, в 2024 году в Псковской области ожидается подписание еще нескольких подобных соглашений.