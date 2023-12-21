Андрей Ермаков: Учебная литература будет унифицироваться

Учебная литература будет унифицироваться на федеральном уровне. Об этом врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии отметил, что количество учебников, которые сегодня доступны на выбор образовательным учреждениям, может «замылить глаз любому учителю», и поэтому будет уменьшаться.
«Яркий пример — учебник истории, который во всех образовательных учреждениях появился. И я думаю, определенные перспективы к тому есть», - заключил Андрей Ермаков.