Общество

Андрей Ермаков: Учебная литература будет унифицироваться

Учебная литература будет унифицироваться на федеральном уровне. Об этом врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Формирование единого образовательного пространства, единого воспитательного пространства — это те задачи, которые стоят перед нами со стороны федерального министерства и диктуются временем, - отметил Андрей Ермаков. - Могу сказать, что эта работа ведется, единые, типовые воспитательные и образовательные программы в школах уже внедрены, они уже везде работают и есть. Сейчас мы движемся к тому, что учебная литература тоже будет унифицироваться — на федеральном уровне», - сказал Андрей Ермаков.

Гость студии отметил, что количество учебников, которые сегодня доступны на выбор образовательным учреждениям, может «замылить глаз любому учителю», и поэтому будет уменьшаться.

«Яркий пример — учебник истории, который во всех образовательных учреждениях появился. И я думаю, определенные перспективы к тому есть», - заключил Андрей Ермаков.