Общество

Коллектив псковского УФСИН передал новогодние подарки для подопечных детского фонда

Благотворительную акцию «Мы верим в чудо» организовали по инициативе активистов совета молодых специалистов в УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Общими усилиями неравнодушных сотрудников 22 декабря в региональное отделение Российского детского фонда передали несколько коробок, наполненных сладкими подарками, которые в скором времени обрадуют ребят из социальных учреждений области и тех, кто воспитывается в малообеспеченной семье.

Разнообразные наборы кондитерских изделий коллектив областного УФСИН собирал в течение двух недель. Каждый, кто передавал новогодний презент, передавал еще и слова теплых поздравлений для детей. Здоровья, отличной учебы и веры в чудо – вот основные пожелания для сирот, учеников сельских школ, детей с инвалидностью, проживающих в школах-интернатах и в семьях вынужденных переселенцев.

«Для нас такое мероприятие – уже традиционное. В преддверии основных детских праздников личный состав охотно откликается на волонтерские акции. В Новый год мечта каждого ребенка должна обязательно сбыться, а мы, взрослые, постараемся сделать этот праздник для них особенным», - отметил представитель совета молодых специалистов регионального УФСИН Ага Мехтиев.