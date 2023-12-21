Борис Елкин поздравил сотрудников Росреестра с 15-летием создания ведомства

Глава Пскова Борис Елкин поздравил сотрудников Росреестра с двойным праздником: 15-летием создания ведомства и 25-летием системы государственной регистрации прав на территории Псковской области. Праздничные даты отмечались 22 декабря.

Фото здесь и далее: Telegram-канал Бориса Елкина

«От всей души поздравляю вас с праздником и благодарю за профессионализм, трудолюбие и огромный вклад, который на протяжении многих лет вы вносите в совершенствование кадастрового учета и регистрации прав. У вас сложная и важная работа, благодаря которой защищаются права и интересы граждан, развивается деловая и инвестиционная активность. Администрация города и многие ведомства без вас как без рук», - отметил он в своем Telegram-канале.