Общество

Самое безопасное место для собаки в новогоднюю ночь уточнили кинологи

Самое большое количество побегов собак фиксируется в новогоднюю ночь, когда их выводят посмотреть на фейерверки, а они срываются с поводка и убегают. Предсказать реакцию питомца на громкий звук невозможно, даже обученный пес может испугаться. Российская кинологическая федерация не рекомендует брать с собой собак на салют, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Российской Кинологической Федерации.

«Самое безопасное место для собаки в новогоднюю ночь – это дома или за городом, вдали от шума и залпов салютов. Ежегодно мы предостерегаем собаководов и настоятельно не рекомендуем брать питомцев на праздничные гуляния и на салют. Такие мероприятия – это стресс для любой собаки. Питомец не разделит с вами радость новогоднего праздника, он может серьезно испугаться и убежать», – предупреждает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кроме того, у собак очень чувствительные барабанные перепонки: даже несильный хлопок, который не испугает человека, может серьезно повлиять на питомца. Если специально обучать питомца спокойной реакции на громкие звуки, то даже в этом случае невозможно предсказать, как поведет себя собака на салюте. Она может сорваться и убежать или наоборот замедлиться и попытаться спрятаться.

«Особенно чувствительны к громким звукам трусливые, неуверенные в себе животные или те, кто пережил неприятный опыт. Такие питомцы боятся всего незнакомого, а резкий звук может сильно повлиять на их поведение. Кроме того, шум петард и залпов салюта сильно пугает щенков, плохо социализированных питомцев, а также тех животных, которые только попали к собаководу», – прокомментировал Голубев.

Владельцам собак следует исключить прогулки во время запуска салютов. Если есть возможность отправиться на праздники загород, где меньше всего можно встретить взрывы петард и фейерверка, лучше воспользоваться ей. Если отправились на улицу с питомцем, а недалеко начался салют, который испугал собаку, важно уверенно и спокойно говорить с питомцем, спустится на его уровень и предложить убежище, если он хочет спрятаться. Как только удастся стабилизировать ситуацию, направляться в сторону дома. Сохранять спокойствие и уверенность в своих действиях, показывая питомцу, что он в безопасности.

Также следует обязательно проверять надежность амуниции, перед выходом на прогулку. Кроме того, убедиться, что у собаки есть адресник. Если она потеряется, будет проще найти животное.

«У всех собак разные причины испытывать страх перед громкими звуками салюта. Важно понимать, что питомца нужно оградить от нежелательного стресса и помогать справляться с фобиями. Если вы знаете, что ваш пес достаточно пугливый, заранее подбирайте методы адаптации и прорабатывайте их со специалистом. Иногда справиться со страхами без помощи кинолога сложно. Самое важное для хозяина – помнить, что собака – живое существо, перед которым не нужно ставить невыполнимую задачу "ничего не бояться"», - уточнили кинологи.