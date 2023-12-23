Общество

Миф об опасном для человека излучении от телефонов развеяло Роскачество

Радиоактивность телефонов - это миф, излучение от этих гаджетов находится на уровне бытовых приборов, рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Миф, у которого точно нет никакого научного подтверждения, но который мы часто встречаем – телефоны излучают радиацию. Здесь мы рассказываем потребителям, что среднестатистический россиянин более чем 2,5 часа в день пользуется мобильным телефоном, и это, скорее, вредно для глаз, психики, шеи, рук, но это не вопрос радиации. Мы измеряли - это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах», - заявил он в интервью РИА Новости.

К другим потребительским заблуждениям Протасов отнес тезис о том, что порошковое вино - это вино из порошка. «Мы объясняем, что сухой винный материал, который зачастую мы видим в ингредиентах, это усушенное вино, из которого удалена часть влаги, но это точно не вино из порошка», - объяснил глава Роскачества.