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Общество

С каждым днем лед становится опаснее для жизни, предупредили в региональном МЧС

24.12.2023 20:40|ПсковКомментариев: 0

В начале зимы никакие морозы не гарантируют крепкий лед. И даже небольшой слой снега, ложащийся на прозрачный, толщиной один-два сантиметра лед, замедляет его нарастание или прекращает полностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Если же снега наметает на первый лед как следует, что и произошло в этом году после первых морозов, то мощный снежный покров прижимает лед к поверхности воды. Через трещины на поверхность льда вытекает вода. Она впитывается в снег, образуя слякоть. На этих слякотных участках после их замерзания возникают наледи. Несущая способность ноздреватого и хрупкого льда на участках наледи наполовину меньше, чем у обычного.  Если температура воздуха окружающей среды около 0°C держится на протяжении 4 суток, то прочность естественного покрытия водоема снижается на 25%», - рассказали в ведомстве. 

Основные признаки непрочного льда: 

  • рыхлый, пористый лед белого цвета; 
  • вода вытекает из лунок; 
  • раздается характерный звук хлюпания и треска. 

Непрочный лед, припорошенный снегом, таит в себе еще большую опасность, так как его сложно вовремя разглядеть.

«Близкие к нулю температуры сохранятся в Псковской области до Нового года. По данным Псковского гидрометцентра, последние 1,5 недели декабря ожидается неустойчивый характер погоды с перепадами температур и осадками в виде мокрого снега, снега с дождем. Ближе к Новому году ожидается больше положительных температур. А значит, с каждым днем лед становится опаснее для жизни», - подчеркнули в МЧС. 

Чаще всего происшествия происходят с детьми и рыбаками.

«Но если рыбаки – люди взрослые и сами должны понимать последствия своих поступков, то ответственность за детей несут родители. Их задача -  предостеречь детей от опасностей», - продолжили в ведомстве.

Для этого следует постоянно напоминать детям правила поведения вблизи водоемов:

  • не тестировать лед на прочность ударом ноги, рискуя своими жизнями и покоем своих близких;
  • не выходить на неокрепший лед; 
  • не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости; 
  • не собираться группами на отдельных участках льда; 
  • не переходить водоем в запрещенных местах;
  • независимо от возраста ребенка, не надо оставлять ребенка без присмотра. За детьми должен быть постоянный контроль.

«Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»», - обратились к псковичам.

Источник: Псковская Лента Новостей
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