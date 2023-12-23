Общество

С каждым днем лед становится опаснее для жизни, предупредили в региональном МЧС

В начале зимы никакие морозы не гарантируют крепкий лед. И даже небольшой слой снега, ложащийся на прозрачный, толщиной один-два сантиметра лед, замедляет его нарастание или прекращает полностью, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

«Если же снега наметает на первый лед как следует, что и произошло в этом году после первых морозов, то мощный снежный покров прижимает лед к поверхности воды. Через трещины на поверхность льда вытекает вода. Она впитывается в снег, образуя слякоть. На этих слякотных участках после их замерзания возникают наледи. Несущая способность ноздреватого и хрупкого льда на участках наледи наполовину меньше, чем у обычного. Если температура воздуха окружающей среды около 0°C держится на протяжении 4 суток, то прочность естественного покрытия водоема снижается на 25%», - рассказали в ведомстве.

Основные признаки непрочного льда:

рыхлый, пористый лед белого цвета;

вода вытекает из лунок;

раздается характерный звук хлюпания и треска.

Непрочный лед, припорошенный снегом, таит в себе еще большую опасность, так как его сложно вовремя разглядеть.

«Близкие к нулю температуры сохранятся в Псковской области до Нового года. По данным Псковского гидрометцентра, последние 1,5 недели декабря ожидается неустойчивый характер погоды с перепадами температур и осадками в виде мокрого снега, снега с дождем. Ближе к Новому году ожидается больше положительных температур. А значит, с каждым днем лед становится опаснее для жизни», - подчеркнули в МЧС.

Чаще всего происшествия происходят с детьми и рыбаками.

«Но если рыбаки – люди взрослые и сами должны понимать последствия своих поступков, то ответственность за детей несут родители. Их задача - предостеречь детей от опасностей», - продолжили в ведомстве.

Для этого следует постоянно напоминать детям правила поведения вблизи водоемов:

не тестировать лед на прочность ударом ноги, рискуя своими жизнями и покоем своих близких;

не выходить на неокрепший лед;

не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости;

не собираться группами на отдельных участках льда;

не переходить водоем в запрещенных местах;

независимо от возраста ребенка, не надо оставлять ребенка без присмотра. За детьми должен быть постоянный контроль.

«Если вы стали очевидцем несчастного случая на водном объекте или сами попали в аналогичную ситуацию, и существует возможность сообщить о происшествии, срочно обращайтесь за помощью в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112»», - обратились к псковичам.