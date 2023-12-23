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Общество

Свыше 12,5 млрд рублей направят на сферу образования в Псковской области в 2024 году

25.12.2023 12:14|ПсковКомментариев: 0

Более 12,5 млрд рублей запланировали на сферу образования в бюджете Псковской области на 2024 год – это на 2 млрд больше, чем в первоначальном варианте закона о бюджете 2023 года. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Из них 2,5 млрд будут направлены на продолжение строительства и реконструкцию 9 школ. Наиболее крупные из них: в Пскове на 1000 мест, в Себеже на 825 мест и школа для одарённых детей на 800 мест с кампусом на 300 мест в городе Пскове», - отметил глава региона.

Дополнительно почти 600 млн будет направлено на капитальный ремонт 6 образовательных организаций.

«Не раз об этом говорил, но подчеркну ещё раз: в современной истории Псковской области такого масштабного строительства образовательных учреждений ещё не было», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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