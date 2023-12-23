Общество

Псковский губернатор объяснил снижение объема средств на соцзащиту

По направлению социальной защиты объём запланированных средств снизился почти на 1 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Это следствие объединения с 1 января текущего года 5 действующих мер поддержки в рамках 1 ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребёнка. Администрирование этого направления теперь осуществляет Фонд пенсионного и социального страхования. «Отсюда и визуальное снижение», - объяснил глава региона.

Все действующие меры остаются в силе, и расходы по направлению сопоставимые с прошлым годом, подчеркнул он.

Всего на социальную поддержку граждан (40 различных видов социальных выплат и пособий для порядка 260 тысяч получателей) проектом бюджета предусмотрено 3,5 млрд рублей.

«Были вопросы по поводу индексации – мы запланировали на 2024 год увеличение размеров денежных выплат на 5,5%. На эти цели предусмотрено 114 млн руб. На социальный контракт предусмотрено 369 млн, что меньше текущего года на 33,3 млн. Связано с сокращением числа малоимущих и изменением методик расчётов субсидий», - добавил Михаил Ведерников.