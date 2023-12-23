Общество

Михаил Ведерников: В 2024 году сохранятся все действующие меры поддержки семей участников СВО

В 2024 году сохранятся все действующие меры поддержки семей участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в ходе бюджетного послания на сессии регионального парламента 25 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этой части мы работаем в тесном взаимодействии с Фондом "Защитники Отечества". Неслучайно федеральный Фонд отметил псковское отделение в числе лучших по уровню взаимодействия с региональной властью», - отметил глава региона.

Псковское отделение отработало уже почти 5 тыс. обращений в части оказания юридической, материальной, консультативной и другой помощи, добавил Михаил Ведерников.

Напомним, региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Пскове 30 мая 2023 года.